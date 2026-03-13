Lübnan topraklarının yüzde 10'undan fazlası İsrail'in işgal tehdidi altında
Lübnan'ın 10 bin 452 bin kilometrekarelik topraklarının yüzde 10'undan fazlası, İsrail ordusunun saldırı ve işgal tehdidi altında.
İstanbul
İsrail ordusu, Tel Aviv ve Washington'un İran'a hava saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan birkaç gün sonra 2 Mart Pazartesi günü başkent Beyrut başta olmak üzere, Lübnan'ın birçok kent ve beldesine hava saldırılarına başladı.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren, ancak saldırıların çoğunu sivil alanlara gerçekleştiren İsrail ordusu, 4 Mart Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamen ve derhal boşaltılmasını istedi.
Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Sur kentinin yanı sıra onlarca köy ve beldeyi kapsayan Litani Nehri'nin güneyini 8 gün boyunca bombalayan İsrail ordusu, 12 Mart Perşembe günü ülkenin güneyindeki saldırı ve zorla yerinden etme kapsamını Zehrani Nehri’ne kadar genişletti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik yoğun saldırıları sonucu şu ana kadar 687 kişinin yaşamını yitirdiği, 1774 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Başkent Beyrut ve güneydeki beldeler başta olmak üzere, Lübnan'ın birçok bölgesini bombalayan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırıların sürdürdüğü Lübnan'da tampon bölge oluşturma ve kara işgalini genişletme tehditlerini aşamalı olarak uygulamaya çalışıyor.
Tel Aviv veya Beyrut yönetimleri tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da Arap medyasına konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere doğru karadan yaklaşık 2 kilometre kadar ilerlediğini aktardı.
Hizbullah ise belli aralıklarla İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini ve askeri noktaları hem füze hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklıyor.
Orduya Lübnan'daki saldırıların çapını genişletme talimatı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün ordudan üst düzey yetkililerle durum değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Katz, Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini dile getirerek, "Hizbullah'ın İsrail'e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız." sözleriyle Lübnan'a yönelik işgali genişletme niyetini dillendirdi.
İsrail Savunma Bakanı ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan'daki saldırıların çapını genişletme talimatı verdiklerini aktardı.
Lübnanlıların yüzde 10'u işgal tehdidiyle yerinden ediliyor
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı belirleyen Mavi Hattan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgede bulunan yüz binlerce vatandaşı, evlerini terk etmeye zorlayan bir uyarı haritası yayımladı.
Lübnan'da 11 gündür devam eden İsrail ağır bombardımanı nedeniyle bir milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. İsrail'in, Lübnan'ın güney sınırında tampon bölge oluşturmak ve karadan işgal etmek için halkı evlerini terk etmeye zorladığı değerlendiriliyor.
İsrail ordusunun paylaştığı haritalarda belirtilen, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'ne kadar olan bölge, ülkenin 10 bin 452 bin kilometrekarelik topraklarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.
Dahiye bölgesi sakinleri yeni bir göçe mecbur bırakıldı
Başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesi, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades ve Burc el-Baracine mahallelerden oluşuyor.
Eskiden küçük beldelerden oluşan Dahiye bölgesi, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaş ve ülkeye yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı göç dalgalarıyla bölgenin en yoğun yerleşim yeri haline geldi.
İsrail ordusu, başkentin iç içe giren ve yüz binlerce insanın yaşadığı Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapının olduğunu iddia ederek, bölge sakinlerini derhal evlerini terk etmeye zorladı. Daha önce savaş ve İsrail saldırılardan kaçarak Dahiye bölgesine sığınan Lübnanlılar, yeni bir göç süreci yaşıyor.
Ülkenin güneyindeki bölgeler kırsal ve tarımsal alanlarıyla öne çıkarken, Beyrut'un güneyinde Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Dahiye bölgesi yoğun nüfusu ile dikkat çekiyor.
İsrail ordusu, Bekaa bölgesinde yer alan birçok belde sakinini de saldırı tehditleriyle evlerini kısa bir süre içinde terk etme mecburiyetinde bıraktı.
İsrail'in tahliyesini istediği bölgenin önemi
Başkent Beyrut'un yaklaşık 70 kilometre güneyinden Akdeniz'e dökülen Litani Nehri, Lübnan'ın en önemli nehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Doğudan batıya uzanan 170 kilometre uzunluğundaki Litani Nehri, adeta Lübnan'ın can damarı olarak kabul ediliyor ve Bekaa Vadisi'nin güneyi ile Lübnan'ın geriye kalan güney bölgelerinin entegre tarımsal su geliştirme planları bu can damarına dayanıyor.
Litani Nehri, Lübnan nüfusunun yaklaşık beşte birine tekabül eden ve 794 bine ulaşan nüfusuyla, 264 belde ve köyün içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca bölgedeki 54 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasını da sağlıyor.
İsrail sınırı ile Litani Nehri, en uzak noktası 28 kilometre, en kısa noktası ise 6 kilometrelik mesafelerle paralel uzanıyor. Nehrin güney bölgesinin toplam alanı yaklaşık 850 kilometrekare ve burada 200 bin civarında insan yaşıyor.
Bölge sakinlerinin yüzde 75'ini Şiiler, geri kalanlarını ise Sünniler, Dürziler ve Hıristiyanlar oluşturuyor.
Başkent Beyrut'un 60 kilometre uzağında yer alan Zehrani Nehri ise 25 kilometre uzunluğunda ve Litani gibi o da Akdeniz'e dökülüyor. Paralel akan iki nehir arasındaki alan yaklaşık 22 kilometrekare.
İsrail, 2024'te Hizbullah'ın bölgeden çekilmesini istemişti
Ülkenin güneyindeki Litani Nehri ve İsrail sınırını temsil eden Mavi Hat arasındaki bölgeler, İsrail ordusunun çekildiği 2000 yılından bu yana, Hizbullah'ın askeri nüfuzu ve kontrolü altında.
Tel Aviv yönetimi, 2024'teki saldırıların ardından Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden tamamen çekilmesini istemişti.
İsrail'in Eylül 2024'te Lübnan'a başlattığı geniş çaplı çatışmalarda 4 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.
İsrail'in Eylül 2024'te Lübnan'a başlattığı geniş çaplı çatışmalarda 4 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki beldelere İHA saldırılarını sürdürdü.