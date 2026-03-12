Dolar
44.10
Euro
50.99
Altın
5,142.05
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
70,189.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Ahmet Karaahmet  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz

Şam

Suriye resmi haber ajansının haberine göre Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile üçlü diyalog görüşmesine katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine tam destek verdiğini belirtti.

Şara, Lübnan hükümetinin egemenliği yeniden tesis etme, güvenliği güçlendirme ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

Benzer haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz

DSÖ, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığını bildirdi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 634'e, yaralı sayısı 1586'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 634'e, yaralı sayısı 1586'ya yükseldi
Suriye ve Lübnan liderleri sınırların kontrol altına alınmasının önemini görüştü

Suriye ve Lübnan liderleri sınırların kontrol altına alınmasının önemini görüştü
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet