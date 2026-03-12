Dolar
Dünya

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Ethem Emre Özcan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

Beyrut

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu başkentteki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Beyrut'ta şiddetli patlama ve uçak sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

