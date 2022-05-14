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Dünya

Londra'da İsrail'in Filistin'i işgali ve Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak adlandırdıkları İsrail'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'e tepki gösterdi.

Zuhal Demirci   | 14.05.2022
Londra'da İsrail'in Filistin'i işgali ve Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım / AA

Londra

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Londra'daki genel merkezi önünde toplanan binlerce gösterici, İsrail'in Filistin'i işgalini ve Al Jazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto etti.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları "Özgür Filistin", "İsrail'in işgalini durdur" ve "Apartheid'e son, terör devletine son" yazılı dövizlerle İsrail'in baskı ve işgal politikalarına tepki gösterdi.

Protestocular, "Ebu Akile öldürüldü", "Şirin seni unutmayacağız" yazılı pankartlar da taşıyarak, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin 11 Mayıs'ta görevini yaptığı sırada işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı ve "Ebu Akile'ye adalet" çağrısında bulundu.

"The Jewish Socialists' Group" adına gösteride konuşan David, Almanya'da 15 Mayıs Nekbe Günü (Büyük Felaket) faaliyetlerini ve Ebu Akile için yapılacak gece nöbetine yasak getirilmesini tepki göstererek, bu kararın antisemitizm karşıtlığının önüne geçilmesi gerekçesiyle alındığı açıklamasının ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Söz konusu yasağın, Filistinlilerle dayanışma sergilemek isteyenlerin kendilerini ifade etmelerini engellediğini söyleyen David, "Biz, sosyalist Yahudiler olarak, ırkçılığın olmadığı bir dünya için antisemitizm ve İslamofobi ile aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Hükümetlerimiz, İsrail'in apartheid devlet olduğu gerçeğini vurgulamak için yeterince çaba göstermiyor"

Gösteriye katılanlardan Angy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nekbe'nin 74'üncü yıl dönümünün anıldığı bu günde Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gösteriye katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimizin İsrail'in bir apartheid devlet olduğu gerçeğini vurgulamak için yeterince çaba gösterdiğine inanmıyorum. Filistinliler bir apartheid devleti altında yaşıyor. Bu hafta İsrail güçleri tarafından öldürülen gazeteci de olduğu gibi sürekli zulme maruz kalıyorlar. Filistinlilerle dayanışma içinde olduğumu göstermek için bugün buradayım. Birkaç kez Filistin'e gittim. Filistin’e giderek zeytin hasadına yardım ediyorum. Kovid-19 nedeniyle orada olamadık ama bu yıl tekrar gitmeyi ümit ediyorum. Filistinliler için bugün onlarla dayanışma içinde olanların sayısını görmeleri çok çok önemli. Politikacılarımızın da bunu desteklemek için buraya gelmemeleri çok yazık."

Göstericilerden Filistin asıllı Laura da ülkesini ve Filistinlileri desteklemek için alanda bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Ebu Akile'nin öldürülmesi) Bence bu gerçekten haksızlık ve en acısı da dünyanın bunu görmemesi, umurunda olmaması. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden sesimizi çıkarmak, mücadele etmeye devam etmek önemli. Bu haksızlığı şimdi durdurmazsak, ne zaman durduracağız?"

Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.


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