Londra'da, bir üniversiteye İsrail'e silah tedarik eden şirketlere yatırım yaptığı gerekçesiyle protesto
İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE), İsrail'e silah tedarik eden şirketlere yatırım yaparak Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle öğrencileri tarafından protesto edildi.
Londra
İngiltere'nin başkenti Londra'daki LSE'nin "The Old Theatre" binası önünde toplanan bir grup öğrenci, üniversiteden "İsrail'e silah tedarik eden şirketlerin hisse senetlerine yaptığı yatırımları sonlandırması" talebinde bulundu.
Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "LSE yatırımlardan vazgeç" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, üniversiteyi "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olmakla" itham etti.
Öğrenciler, üniversitenin fosil yakıtlara yatırım yapan şirketlerle finansal ilişkilerine de son vermesi çağrısında bulundu.
Daha sonra binaya girerek Filistin yanlısı sloganlar atan öğrenciler, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.