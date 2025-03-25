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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan, AB ile ABD arasındaki olası ticaret savaşında "hızlı müzakere" çağrısı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, getirilen tarifeler sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında başlaması olası ticaret savaşında kazançlı çıkanın olmayacağını belirterek, durumun "hızlı müzakereler" aracılığıyla çözülmesi çağrısında bulundu

Emirhan Demir, Zeynep Katre Oran  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan, AB ile ABD arasındaki olası ticaret savaşında "hızlı müzakere" çağrısı

Ankara

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Nauseda, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifeleri ile buna karşılık olarak AB'nin planladığı önlemler nedeniyle ticaret sektöründe küresel çapta yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Nauseda, geçmişte farklı ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının, ekonomik yaptırımların ve gümrük tarifelerinin her seferinde taraflar için kayıplarla sonuçlandığını ve uzun vadede kimsenin kazançlı çıkmadığını vurguladı.

Bu durumda da kazananın olmayacağını savunan Nauseda, "Eğer buna bir ekonomik savaş denebilirse, kayıpları en aza indirmeyi hedefleyen hızlı müzakerelerle sonlanmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. AB de aynı gün ABD'ye 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını açıklamıştı.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ise 20 Mart'taki konuşmasında, 1 ve 13 Nisan tarihlerinde olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesi planlanan AB gümrük vergilerinin müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelendiğini duyurmuştu.

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