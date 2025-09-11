ABD'de enflasyon ağustosta beklentilerin üzerinde arttı

Dolar
Ekonomi

ABD'de enflasyon ağustosta hızlandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel olarak arttı.

Dilara Zengin Okay  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
ABD'de enflasyon ağustosta hızlandı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, temmuzda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,9 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon bu dönemde ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,7 olmuştu.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıkmaya devam etti

Barınma maliyetleri, ağustosta da aylık yüzde 0,4 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Enerji maliyetleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon beklentilere paralel

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta temmuzda olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 arttı.

Çekirdek enflasyon bu dönemde piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

