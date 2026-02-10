Libya'nın Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybetti
Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Trablus
Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.
Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.