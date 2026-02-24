Dolar
Dünya

İran'da bir helikopterin sebze-meyve haline düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı, Tolga Akbaba  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İran'da bir helikopterin sebze-meyve haline düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul/Tahran

İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.

Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

