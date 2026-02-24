Dolar
Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Dilara Karataş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada

Ankara

Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

