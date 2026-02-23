Dolar
Dünya

ABD'de 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya

ABD'nin kuzeydoğusunun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Islam Doğru  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
ABD'de 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya

New York

Ulusal Meteoroloji Servisi, kuzeydoğu kıyılarında "bomba siklonu" olarak tanımladığı fırtınada kar kalınlığının bazı bölgelerde 60 ila 70 santimetreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Kar fırtınası, özellikle New York şehri, Philadelphia ve Boston gibi büyük kentlerde hayatı olumsuz etkilerken, 7 eyalette kar fırtınası uyarıları 40 milyondan fazla kişiyi kapsıyor.

Ülkede uçuşları takip eden Flightaware internet sitesinin verilerine göre, yüzde 97'si New York, New Jersey ve Boston havalimanlarında olmak üzere, şiddetli hava şartları nedeniyle 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage'a göre de yoğun kar ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 680 bine yakın hanede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Elektrik kesintilerinde 290 bin ile Massachusetts eyaleti başı çekerken, onu 130 bine yakın haneyle New Jersey takip ediyor.

New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts ve Pensilvanya eyaletlerinin valileri "olağanüstü hal" ilan ederek, koşullar iyileşene kadar vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York şehrinde acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunarak, bugün öğlen saatlerine kadar bazı cadde, otoyol ve köprülerin trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

New Jersey eyaletinde de acil durumlar dışında bugün öğlene kadar vatandaşlara seyahat yasağı getirildi.

Kar fırtınasının bugün öğleden sonra durması bekleniyor.

