Dolar
34.10
Euro
37.96
Altın
2,574.50
ETH/USDT
2,307.40
BTC/USDT
59,935.00
BIST 100
9,764.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Sağlık

Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

İlhami Erkılıç  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Üniversitenin Fen Fakültesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Akyıldız, geçen yıl mayıs ayında TÜBİTAK bursu ile ABD'ye gitti.

ABD'deki Ohio State Üniversitesindeki Doç. Dr. Christo Sevov'un yürüttüğü çalışmaya eşlik eden Akyıldız, 7 yabancı bilim insanıyla "çapraz kenetlenme tepkimeleri" üzerine çalışmaya başladı.

Laboratuvar ortamında yaklaşık 6 ay süren yoğun çalışmanın ardından ilaçların daha kısa yoldan ve etkin sentezi için yeni bir yöntem geliştiren bilim insanlarının bu çalışması, bir süre önce dünyanın en prestijli bilimsel dergileri arasında yer alan Nature'de yayımlandı.

Akyıldız, AA muhabirine, doktora sırasında araştırmacılar için TÜBİTAK bursu destekli gittiği ABD'de, yaklaşık 1 yıl kaldığını ve bilimsel çalışmalara katıldığını söyledi.

ABD'deki danışmanı Sevov'un yürüttüğü çalışmada yer aldığını anlatan Akyıldız, "Çalışmamızda ilaçların daha kısa yoldan etkin sentezi için yeni bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemle önceden neredeyse imkansız olarak görülen bazı reaksiyonlar mümkün hale geldi. Bu çalışma ilaç endüstrisinin işine çok yarayacak ve hem ilaç geliştirme maliyetini düşürecek hem de ilaç geliştirme sürelerini kısaltacak." dedi.

Akyıldız, çalışmanın tamamlanmasının ardından Erzurum'a döndüğünü aktardı.

Geleneksel olarak ilaçların sentezlenmesinin yapboz parçaları gibi küçük moleküllerin bir araya getirilmesiyle oluştuğunu belirten Akyıldız, şöyle devam etti:

"Bu reaksiyonları yapmak her zaman kolay değil çünkü farklı özelliklere sahip molekülleri bir araya getirmek hiç kolay değil. Ancak bizim geliştirdiğimiz yöntem, daha önce neredeyse imkansız olduğu düşünülen çok zor tepkimeleri mümkün hale getiriyor, bu da mevcut ilaçların daha etkin sentezi için çok önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu hem süreci kısaltıyor hem de kademeyi azalttığı için maliyeti düşürüp verimi artırıyor. Aynı zamanda yeni bir ilaç geliştireceğiniz zaman maliyeti düşürüyor ve süreyi kısaltıyor. "

Akyıldız, bir ilaç firmasıyla ortak yapılan çalışmanın bütün ilaç endüstrisi ve firmalarına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Piyasada binlerce ilaç var ve sentezleri hem uzun süreç hem de maliyetli. Bu süreçleri kısaltma ve maliyeti düşürme açısında çalışma oldukça önemli" diyen Akyıldız, çalışmasına katkı ve destek veren Atatürk Üniversitesi ve Fen Fakültesi Dekanlığına, doktora tez danışmanı Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu ve danışmanı Sevov'a teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlua da bilim dünyasına katkı sunacak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını belirterek, Akyıldız'ı değerli çalışmasından ötürü tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 56 sanığın yargılandığı davada karar
Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor

Benzer haberler

Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor

Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor

Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak

ABD seçimlerinde görevli bazı yetkililere "şüpheli" zarflar gönderildi

Rusya'nın artan askeri faaliyetleri sonrası, ABD Alaska'ya asker sevk ediyor

Rusya'nın artan askeri faaliyetleri sonrası, ABD Alaska'ya asker sevk ediyor
GKRY-ABD ittifakının yeni belgesi: İkili Savunma İş Birliğine Dayalı Yol Haritası

GKRY-ABD ittifakının yeni belgesi: İkili Savunma İş Birliğine Dayalı Yol Haritası
Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi madalyalarını yıllardır gururla taşıyor

Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi madalyalarını yıllardır gururla taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet