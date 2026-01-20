Dolar
Dünya

ABD uçaklarının "rutin faaliyetler" kapsamında Grönland'da konuşlandırılacağı bildirildi

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), uçaklarının "uzun süredir planlanan rutin faaliyetler" kapsamında Grönland’da konuşlandırılacağını duyurdu.

Şilan Turp  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
ABD uçaklarının "rutin faaliyetler" kapsamında Grönland'da konuşlandırılacağı bildirildi

Ankara

NORAD'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "NORAD uçakları yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

