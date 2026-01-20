Dolar
43.28
Euro
50.55
Altın
4,715.39
ETH/USDT
3,121.00
BTC/USDT
91,077.00
BIST 100
12,765.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti için Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenleniyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Beşir Kelleci  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Beşir Kelleci - AA

Bayburt

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 21 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt Valisi Eldivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

17 yaşındaki gencin anneanne ve babaannesinin tarifleriyle yaptığı yemekler ilgi görüyor

Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet