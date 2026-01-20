Dolar
logo
Gündem

Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ekber Türkoğlu  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
