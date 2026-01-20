Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Tokat
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.