Dolar
43.83
Euro
51.72
Altın
5,212.79
ETH/USDT
1,851.00
BTC/USDT
64,231.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Faruk Hanedar  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'ndaki fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflara göre, ABD ordusuna ait 2 yakıt ikmal uçağı, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail basını, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'ya askeri yığınak yapmayı sürdüren ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de Girit yakınlarına ulaştığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, uçak gemisinin muhtemel İran misillemelerinde İsrail'i savunmak amacıyla Karayipler'den yola çıktığı ve Akdeniz'de İsrail kıyılarına doğru seyrettiği kaydedildi.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD ve İran arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Bağdat Ofisi, Irak'ta iftar programı düzenledi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek
Altı gezegen şubat sonunda "gezegen geçidi"nde buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, karmaşık ve zorlu günler yaşadıklarını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, karmaşık ve zorlu günler yaşadıklarını söyledi

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı

ABD'de 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi
Çin'den ABD'ye, Yüksek Mahkemenin kararının ardından tek taraflı tarifeleri iptal etme çağrısı

Çin'den ABD'ye, Yüksek Mahkemenin kararının ardından tek taraflı tarifeleri iptal etme çağrısı
İran Cenevre’deki üçüncü tur görüşmeler öncesi nükleer silah peşinde olmadığını yineledi

İran Cenevre’deki üçüncü tur görüşmeler öncesi nükleer silah peşinde olmadığını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet