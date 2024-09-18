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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin'den İsrail'e "Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme" çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Filistin topraklarındaki süregelen işgalinin Orta Doğu'daki barışın önündeki en önemli engel olduğunu belirterek İsrail'e yasa dışı varlığına son verme çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Çin'den İsrail'e "Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme" çağrısı

Pekin

Daimi Temsilci Fu, Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini sonlandırmasını talep eden karar tasarısı nedeniyle düzenlenen acil oturumda konuştu.

On yıllardır süren işgal ve baskının Filistin halkına büyük acılar verdiğini ve bağımsız devlet rüyasını giderek daha erişilmez kıldığını belirten Fu, "İsrail'e uluslararası toplumdan yükselen bu güçlü sese kulak vererek işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Fu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 19 Temmuz'da yayımladığı tavsiye kararında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıkça belirttiğini hatırlatarak "İşgali sonlandırmak İsrail için seçenek değil, yasal yükümlülüktür." ifadesini kullandı.

Filistin'in sunduğu tasarı "tarihi bir an"

Filistin'in mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurul'a ilk karar tasarısını sunmasını "tarihi bir an" olarak niteleyen Fu, Çin'in tasarı lehine oy vereceğini kaydetti.

Fu, işgali sonlandırmanın Filistin'e yönelik tarihsel haksızlığa son vereceğini ve barışa temel oluşturacağını vurgulayarak "İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada var olmasını, iki halkın huzur içinde bir arada yaşamasını ve Orta Doğu'da kalıcı barışa ulaşılmasını yalnızca işgale tam olarak son verilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması, mümkün kılacaktır." diye konuştu.

Bağımsız bir devletin Filistin halkının ulus olarak vazgeçilmez hakkı olduğunu vurgulayan Fu, süregelen yasa dışı işgalin Filistin halkını kendi kaderini tayin hakkından mahrum bıraktığı ve İsrail'e Filistin üzerinde bir dışlayıcı veto hakkı verdiğini, bunun da "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Fu, iki devletli çözümün Filistin sorununun çözümü için tek geçerli yol olduğu ve bunun uluslararası toplumda geniş kabul gördüğünü belirterek uluslararası topluma Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un ilgili kararlarını uygulaması, Gazze'deki saldırılarını durdurması ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'den talepte bulunma çağrısı yaptı.

Çinli Daimi Temsilci Fu, ülkesinin, iki devletli çözüme yönelik siyasi beklentileri canlandırmak, uygulanmasına yönelik takvim ve yol haritasını belirlemek üzere geniş katılımlı ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanması çağrısını yineledi.

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