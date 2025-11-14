Dolar
Dünya

ABD medyası: Trump, "Gazze'deki savaşın ardından" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, "Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından" İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini ilettiği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Washington

Amerikan Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki ABD'li yetkiliye dayanarak verdiği habere göre, Trump, Riyad'ın İsrail'le normalleşme yolunda adım atmasını bekliyor.

Trump, geçen ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede, Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerine dair beklentilerini dile getirdi.

Kamuoyuna açıklanmayan telefon görüşmesinde, Trump, Bin Selman'a "Gazze'deki savaşın sona ermesinden sonra" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yönünde somut adım atmasını beklediğini söyledi.

Bin Selman ise ABD Başkanı'nın İsrail ile ilişkiler konusundaki çağrısına, "Trump yönetimi ile bu konuda çalışmaya hazır olduğunu" söyleyerek yanıt verdi ancak somut bir yol haritası gündeme gelmedi.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Suudilerle bu konuda ilerleme kaydedilmesini umduklarını ancak Suudilerle İsrailliler arasındaki uçurumun hala büyük olduğunu düşündüklerini belirtti.

Aynı yetkililer, Suudilerin İsrail'le normalleşme sürecine koşul olarak "ABD ile kapsamlı bir güvenlik paktı anlaşması imzalanması" ve "Filistin devletinin tanınması" gibi önemli başlıkları masaya getirdiklerini ifade etti.

Bin Selman'ın 18 Kasım'da Washington'da olacağı açıklanmıştı

Daha önce Beyaz Saray, Bin Selman'ın 18 Kasım'da Washington'da olacağını ve Başkan Trump ile bir araya geleceğini açıklamıştı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki görüşmede, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve Gazze'de bundan sonraki sürece ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasının beklendiği kaydedilmişti.

ABD medyası: Trump, "Gazze'deki savaşın ardından" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini bekliyor

