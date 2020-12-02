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Dünya, Libya

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden AB ülkelerine 'Libya'da diyaloğu desteklemeleri' çağrısı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Libya'da diyaloğu destekleme konusunda çabalarını birleştirmeleri çağrısında bulundu.

Mustafa M. M. Haboush,Muhammed Semiz   | 02.12.2020
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden AB ülkelerine 'Libya'da diyaloğu desteklemeleri' çağrısı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, AB ülkelerinin BM temsilcileri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

"AB'nin Libya'daki mevcut durumda büyük payı var"

Sunni, Libya hükümetinin, dış müdahaleden uzak bir şekilde ülkedeki krizin çözümüne yönelik diyalogları başarılı kılmak için yıllardır çaba sarf ettiğini söyledi.

AB ülkelerinin söz konusu diyalogların desteklenmesindeki rolünün önemine işaret eden Sunni, "AB'nin Libya'da savaş suçu işleyenler ve siyasi uzlaşıyı baltalayanlar karşısında sessiz kalmasıyla ülkedeki mevcut durumda büyük bir payı ve ahlaki sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

"İrini Harekatı, Libya hükümetiyle koordineli şekilde yürütülmeli"

Sunni, ülkede ateşkesin sağlanmasının uluslararası güvencelerin gerçekliğiyle ve her türlü ihlali takip etmesiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

AB'nin başlattığı İrini Harekatı'nın kara ve havadan silah ve paralı asker akışının kontrolünü sağlayamadığını söyleyen Sunni, Harekatın Libya hükümeti ile doğrudan koordineli olarak kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

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