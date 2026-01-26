Dolar
Dünya

Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü savaş kalıntısı patlamamış füze ve bomba bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü savaş kalıntısı patlamamış bir karadan havaya füze ile 2 el bombası bulundu.

Muhammed Semiz  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Libya'nın başkenti Trablus'ta arazide gömülü savaş kalıntısı patlamamış füze ve bomba bulundu

Trablus

İçişleri Bakanlığı Suç Araştırma Dairesinden yapılan açıklamada, Trablus'un "Havaalanı Yolu" bölgesinde savaş kalıntıları görüldüğüne dair vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Güvenlik Denetimi ve Patlayıcı Madde İmha ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin iki farklı arazide gömülü 68 milimetrelik karadan havaya bir füze ile 2 el bombası bulduğu ve söz konusu savaş kalıntılarını imha edilmek üzere ilgili merkeze naklettiği kaydedildi.

Trablus'taki "Havaalanı Yolu" bölgesinde 2019'da, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

