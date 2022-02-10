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Dünya, Libya

Libya'daki Temsilciler Meclisinden 'yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması' kararı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde, yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması kararı alındı.

Çağrı Koşak   | 10.02.2022
Libya'daki Temsilciler Meclisinden 'yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması' kararı

Trablus

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclis oturumuna katılan milletvekillerinin Anayasa beyannamesinin 30. maddesinin 12. fıkrasında değişiklik yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Yapılan değişikliğe göre, 3 bölgeyi temsil eden 24 kişilik bir yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması, burada yer alacak uzmanların da Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden olmak üzere yarı yarıya seçilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu komisyonun 45 gün içinde Anayasa'da düzenlemeler içeren bir taslak oluşturması ve taslağın referandum için Yüksek Seçim Komisyonuna havale edilmesi öngörüldü.

Ne olmuştu?

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Uzlaşıya dayalı bir Anayasa taslağını oluşturmak için Arap ve uluslararası deneyimlerle desteklenen, ülkedeki üç bölgeyi temsil eden; Anayasa hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen, yazar ve aydın 30 isimden oluşan bir komitenin oluşturulması zorunla hale geldi. Bu komitenin, göreve başladıktan en geç 1 ay sonrasında tasarıyı oluşturmuş olması gerekli." ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Komisyonu, Ocak 2014'te seçildi. Komisyonun aslen 60 üyesi olması gerekirken, Amaziglerin çekilmesi nedeniyle 58 üyesi bulunuyor.

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