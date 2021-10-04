Dolar
8.86
Euro
10.30
Altın
1,768.20
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,394.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM), 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 04.10.2021
Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

Trablus

TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis, bugünkü oturumunda parlamento seçimleri kanununu onayladı. Böylece Meclis, başkanlık ve milletvekilliği seçimlerini düzenlemek için gerekli mevzuatı tamamlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, oturuma katılanların sayısı, kanun lehindeki oyların yüzdesi ve de kanundaki hükümler hakkında ayrıntı vermezken, Meclis'ten de bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı.

Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta, başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ve TM'den oluşan Libyalı taraflar, iki seçimin de yapılması için gerekli hukuki altyapının belirlenmesi konusunda aylardır uzlaşı sağlayamamıştı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de, tek taraflı şekilde bu hukuki altyapıyı belirleyen bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve DYK'ya başvurmaksızın çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti. ​​​​​​​

DYK'dan, TM'nin çıkardığı parlamento seçimleri kanununu kabul edip etmeyeceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Benzer haberler

Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

Libya'da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık parlamento seçimleri kanununu onayladı

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 10 ceset daha bulundu

Libya Dışişleri Bakanı, sınırlı sayıda paralı askerin ülkesini terk ettiğini açıkladı

Seçimlere doğru Libya: İstikrar mı yeni bir krizin ayak sesleri mi?

Seçimlere doğru Libya: İstikrar mı yeni bir krizin ayak sesleri mi?
Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor
Libya'da hükümet, iç savaş nedeniyle yerinden edilenlerin geri dönüşü için çalışma başlattı

Libya'da hükümet, iç savaş nedeniyle yerinden edilenlerin geri dönüşü için çalışma başlattı