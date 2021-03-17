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Dünya, Libya

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Türk gemilerinin Bingazi Limanı'na girişine karşı olmadıklarını duyurdu

Halife Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yazısında, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin yasal prosedürler ve mevzuatlara uygun bir şekilde limanlarınıza girişlerine herhangi bir itirazımız yok." ifadeleri kullanıldı.

Ali Semerci   | 17.03.2021
Libya'da Hafter'e bağlı güçler Türk gemilerinin Bingazi Limanı'na girişine karşı olmadıklarını duyurdu

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk gemilerinin kendi kontrolleri altındaki Bingazi Limanı'na girişine karşı olmadıklarını açıkladı.

Hafter yanlısı Libya el-Hades televizyonunun Facebook hesabında yayınlanan habere göre, sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bingazi kentindeki Liman ve Deniz Taşımacılığı İdaresine bir yazı gönderdi.

Yazıda, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin yasal prosedürler ve mevzuatlara uygun bir şekilde limanlarınıza girişlerine herhangi bir itirazımız yok." denildi.

Haziran 2019'da Hafter, kendisine bağlı güçlere yönelik yayınladığı talimatla, Libya karasularındaki Türk gemilerinin hedef alınması ve Türk şirketleri ve karargahlarının meşru hedefler olarak görülmesi emri vermişti.

Libya'da BM himayesinde 23 Ekim 2020'de ateşkes anlaşması sağlandı ve Hafter milisleri zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde dün yemin etmişti.



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