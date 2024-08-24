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Dünya

Libya'da Güvenlik Düzenlemeleri Yüksek Komitesi kurulması kararı alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi başkanlığında 16 üyeden oluşan Güvenlik Düzenlemeleri Yüksek Komitesinin kurulmasını kararlaştırdı.

Ekrem Biçeroğlu  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Libya'da Güvenlik Düzenlemeleri Yüksek Komitesi kurulması kararı alındı

İstanbul

Libya hükümeti tarafından konuya ilişkin Başbakanlık Kararnamesi yayımlandı.

Kararnameye göre Dibeybe, İçişleri Bakanı Trablusi başkanlığında 16 üyeden oluşan Güvenlik Düzenlemeleri Yüksek Komitesinin kurulmasını kararlaştırdı.

Güvenlik Düzenlemeleri Yüksek Komitesinin görevleri arasında limanların (kara, hava ve deniz) ve hapishanelerin tamamen devlet kontrolüne tabi tutulması da yer alıyor.

Komite, Başbakan Dibeybe'ye misyonu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları açıklayan haftalık raporlar sunacak.

Libya İçişleri Bakanlığı daha önce yetkili kurumları aracılığıyla 2024 yılında başkent Trablus'ta emniyet konuşlandırmasını organize etmeye yönelik stratejik plan başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu planın, şehri güvenlik ve askeri oluşumlardan arındırarak güvenlik ve istikrarı artırmayı ve Trablus'un herkes için barış ve güvenliğin başkenti olmasını sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Plan kapsamında 3 mesele üzerinde çalışıldığı aktarılan açıklamada, bunların güvenlik ve askeri oluşumların ana karargahlarına dönmesi, yollardaki güvenlik noktalarının ilgili bakanlığa bağlı oluşumlarla sınırlandırılması ve kamu genel merkezleri ile devlet kurumlarının güvenliğini sağlama görevinin yalnızca İçişleri Bakanlığına verilmesi olduğu kaydedildi.

Bakanlık, bu adımın hukukun üstünlüğünü güçlendirme, halkı, kamu ve özel mülkiyetini koruma, güvenlik ve istikrarı artırma, yaşam kalitesini iyileştirme ve Trablus'u tüm sakinleri için güvenli ve müreffeh bir şehir yapma taahhüdü çerçevesinde atıldığını vurguladı.

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