Dolar
18.62
Euro
19.25
Altın
1,762.97
ETH/USDT
1,191.10
BTC/USDT
16,554.00
BIST 100
4,578.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ziraat Odasını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya, Libya

Libya, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesine tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Aydoğan Kalabalık, Derya Gülnaz Özcan   | 17.11.2022
Libya, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söyledi.

"Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın tutumu, Libya halkına hakarettir"

Yunan Bakan'ın bu tutumunun Libya hükümetince esefle karşılandığını ve bununla ilgili atılacak diğer adımları henüz açıklamayacaklarını aktaran Hammude, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugün takındığı tutum Libya halkına ve hükümetine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Hammude, Dendias’ın uçağının Libya’nın doğusundaki Bingazi kentine gittiğini sözlerine ekledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal etti. Yunanistan basınında ayrıca Libya’nın Dendias’ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus’tan Bingazi’ye Malta üzerinden gittiği kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, bu sabah Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA birimi 15 yıldır çocuklar için çalışıyor
Muş ve Kilis'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi
Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Benzer haberler

Libya, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Libya, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet