Dolar
18.10
Euro
18.26
Altın
1,753.42
ETH/USDT
1,733.30
BTC/USDT
21,839.00
BIST 100
3,041.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılıyor.
logo
Dünya

Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu, yasalar ve anayasa değişiklikleri konusunda ihtilafları çözmek için 6 yıl önce kapatılan Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Ebu Bekir Aşkın   | 19.08.2022
Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

Trablus

Libya merkezli "Panorama" kanalının haberine göre, kararın ardından konuşma yapan Yüksek Mahkeme Başkanı Muhammed el-Hafi, "Oy birliği ile Anayasa Dairesinin tekrar faaliyete geçmesine karar verildi." dedi.

El-Hafi, Anayasa Dairesinin ülkedeki hiçbir siyasi oluşumun tarafını tutmayacağını ve anayasal kuralları destekleyeceğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetlerinin son olarak haziran ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirdiği toplantılarda anayasal temelle ilgili uzlaşıya varılamamıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi İzmir Alsancak Limanı'na geldi
Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım
Karadağ'da hükümet için 'güvensizlik oylaması' çanları çalıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

Libya Petrol Bakanı Avn: Türkiye ile deniz anlaşması geniş alanları bize kazandırdı

Libya'da Dibeybe ve Başağa hükümetleri arasında 'nüfuz genişletme' mücadelesi yaşanıyor

Libya’nın günlük petrol üretimi 1 milyon 200 bin varilin üstüne çıktı

Libya’nın günlük petrol üretimi 1 milyon 200 bin varilin üstüne çıktı
Trablus Büyükelçisi Yılmaz'dan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu hakkında açıklama

Trablus Büyükelçisi Yılmaz'dan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu hakkında açıklama
Mısır hava yolu şirketi "EgyptAir" 8 yıl sonra Kahire-Trablus seferlerine başladı

Mısır hava yolu şirketi "EgyptAir" 8 yıl sonra Kahire-Trablus seferlerine başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet