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Dünya

Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentosu da İsrail saldırılarına tepki açıklaması yaptı.

Yassine Aydi, Muhammed Semiz, Haydar Şahin   | 06.08.2022
Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

Libya

Libya, Yemen, İran ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki gündür devam eden saldırılarına kınama mesajları yayımladı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum Gazze'deki tırmanışı durdurmak için acil ve etkili adımlar atmaya çağrıldı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik ihlallerin önlenmesi için kararlı bir duruş sergilemeye davet edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler de yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve İsrail işgaline direnmek için tüm seçenekleri desteklediklerini ifade etti.

İran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Ulusal Korona Virüs ile Mücadele toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Filistin halkının direnişine destek verdiğini belirtti.

İsrail'in dün Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar ile "işgalci ve katil bir rejim olduğunu gösterdiğini" belirten Reisi, "Dün geceki saldırılar, İsrail rejiminin saldırganlığını ve işgalci olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ancak Gazze halkının direnişi bu çocuk katili rejimin çöküşünü hızlandıracak." ifadesini kullandı.

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı acımasız saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki sivil hedeflerin bombalanmasının uluslararası hukuka açık bir meydan okuma ve uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar ve ilkelerin açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı. Saldırılarda biri 5 yaşındaki çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 125 sivil yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına daha önce Katar, Ürdün, Tunus ve Cezayir'den tepki açıklamaları gelmişti.

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