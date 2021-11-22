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Dünya, Libya

Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi

Halime Afra Aksoy   | 22.11.2021
Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi

Trablus

Libya Askeri Başsavcısı Mesud Erhume Miftah, Yüksek Seçim Komisyonundan, 24 Aralık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Libya basınında yer alan haberlere göre, Başsavcı Miftah, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh'a konuya ilişkin resmi yazı gönderdi.

Yazıda Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi.

Askeri Başsavcı Miftah, Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin, haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulmasını istedi.

Seçim ve adaylık tartışmaları

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için 14 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranan ve Libya Askeri Başsavcılığının hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdiği Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkarak ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat gitmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de 16 Kasım'da başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklamıştı.

Başkent Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, başkan adaylığını, kendisine yakın yerel bir televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurmuştu.

Libya Askeri Başsavcılığı başvuruların ardından Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu ise başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvurularının "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" duyurmuştu.

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