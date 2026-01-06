Dolar
Dünya

Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Lejla Biogradlija  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

Ankara

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkede 4 yılda bir yapılan genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağına dair kararnameyi imzalayarak, adil seçim temennisinde bulundu.

Musar, dışarıdan gelebilecek dezenformasyon ve manipülasyona karşı tetikte olacaklarını belirterek, seçim kampanyaları sürecinde de diyalog çağrısı yaptı.

Bu arada, Slovenya'daki seçimle ülke meclisinin 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan, 1 üye de Macarlardan oluşacak.

Slovenya'da en son seçim 24 Nisan 2022'de yapılmış, mevcut Başbakan Robert Golob'un partisi Özgürlük Hareketi seçimi önde tamamlamıştı.

