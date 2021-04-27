Euro
10.01
Dolar
8.29
BIST 100
1,374.00
Altın
1,775.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Libya ordusu, Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Hamdi Yıldız   | 27.04.2021
Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Trablus

Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rus paralı askerlerinin desteğindeki savaş suçlusu Hafter'e bağlı silahlı araç konvoyunun doğu yönünde Şuveyrif bölgesi güzergahında harekete geçtiği gözlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, cephane yüklü 3 tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, hareketliliğin ateşkesi bozucu ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Benzer haberler

Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya bağlıyız

Libya, Sudan ve Nijer, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyini Çad'la ilgili acil toplantıya çağırdı

Libya, Sudan ve Nijer, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyini Çad'la ilgili acil toplantıya çağırdı
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için komite kuruldu

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için komite kuruldu
Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi

Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi