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Dünya

İHH, Libya’daki Sudanlı sığınmacılara giysi ve battaniye yardımı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk edip Libya’ya gelen Sudanlı sığınmacılara giysi ve battaniye dağıttı.

Muhammed Semiz  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İHH, Libya’daki Sudanlı sığınmacılara giysi ve battaniye yardımı yaptı

Trablus

Dağıtım başkent Trablus’ta İHH’nın işbirliği yaptığı partner kurumun merkezinde yapıldı.

Dağıtımı koordine etmek üzere Libya’ya gelen İHH yetkilisi Akif Yasin Bahçeci, AA muhabirine 15 konteyner battaniye, giysi, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yardımın geçen hafta Misrata Limanı’na oradan da Trablus’a ulaştığını söyledi.

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Sudan’daki iç savaş nedeniyle çok sayıda Sudanlı göçmenin ülkelerini terk edip çevre ülkelere sığındığını kaydeden Bahçeci, "Libya’da da çok sayıda Sudanlı sığınmacı var ve bugün Sudanlı sığınmacılara bu yardımın dağıtımını yapıyoruz." İfadelerini kullandı.

Bahçeci, yardım dağıtımına Sudan’ın Trablus Büyükelçisi İbrahim Muhammed Ahmed'in de katıldığını ve Libya’nın çeşitli bölgelerine yayılan 150 binin üzerinde Sudanlı göçmen bulunduğunu söylediğini aktardı.

"Sudan Büyükelçisi ile yaptığımız görüşmede vakfımızın insani yardım faaliyetlerinden bahsettik, ayrıca Libya’daki Sudanlı göçmen sığınmacı, mülteci ailelerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve onlara yönelik yapılabilecek yardımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk." diyen Bahçeci, yardımların çevre Afrika ülkelerinden Libya’ya ulaşan sığınmacılara da dağıtılacağını kaydetti.

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