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Dünya, Libya

Libya ordusu: Hafter milisleri Grad füzeleriyle saldırarak ateşkesi ihlal etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine bu gece füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 27.08.2020
Libya ordusu: Hafter milisleri Grad füzeleriyle saldırarak ateşkesi ihlal etti Fotoğraf: Mücahit Aydemir /AA

Trablus

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yayınladığı sesli mesajında, "İsyancı düşman güçleri bu gece ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerimizin bulunduğu bölgelere 12'den fazla Grad füzesi ateşlemiştir. Hiçbir ölüm ve yaralanma olmamıştır." dedi.

Dırah, saldırının, Sirte'nin batısında Libya ordu birliklerinin kontrolündeki 30 numaralı bölgenin yakınındaki Nahle kavşağında meydana geldiğini söyledi.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

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