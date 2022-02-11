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Dünya, Libya

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Başağa'dan demokratik süreç vurgusu

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından dün yeni başbakan seçilen Fethi Başağa, Abdulhamid Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inandığını ifade etti.

Ebu Bekir Aşkın   | 11.02.2022
Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Başağa'dan demokratik süreç vurgusu

Trablus

Başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na gelişinde basın mensuplarına konuşan Başağa, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını söyledi.

Başağa açıklamasında, “Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz.” dedi.

Fethi Başağa açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri ile ilişkimiz karşılıklı saygıya dayalı olacak. Bu zor süreçteki çalışmaları için Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ne teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak.’"

Başbakan Abdulhamid Dibeybe 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada görevini ancak seçilmiş bir hükümete devredeceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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