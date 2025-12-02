Dolar
42.45
Euro
49.29
Altın
4,187.13
ETH/USDT
2,997.50
BTC/USDT
90,805.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Libya İçişleri Bakanı, Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ve ülkesinin bu tecrübeden yararlanmak istediğini söyledi.

Muhammed Semiz  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Libya İçişleri Bakanı, Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, Bakanlık binasında çeşitli Avrupa ve Afrika ülkelerinin Büyükelçileri ile düzenlediği toplantıda düzensiz göçle mücadele konusunda Libya'nın son bir yılda attığı adımları değerlendirdi.

Libya'ya 2012'den bu yana giriş yapan düzensiz göçmen sayısının 3 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini söyleyen Trablusi, 2025 başından bu yana 17 bin 51 göçmenin yakalanarak ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trablusi, sene başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için teknelerle yola çıkan 3 bin 626 göçmenin yakalandığını ve Libya açıklarında 32 göçmenin de cesedine ulaşıldığını aktardı.

Türkiye son dönemde yasa dışı göç sorununu sınırlamada büyük başarı elde etti

Trablusi, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ve ülkesinin bu tecrübeden istifade etmek istediğini söyledi.

Libya'nın da uzun süredir düzensiz göçle mücadele konusunda tecrübesinin olduğunu aktaran Trablusi, "Güvenlik konularında stratejik ortak olarak Türk kardeşlerimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz ve onlarla işbirliği yapıyoruz; Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı ile mükemmel bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Trablusi, Libya'nın Türkiye'nin yasa dışı göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak için çeşitli girişimleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye son dönemde yasa dışı göç sorununu sınırlama ve azaltma konusunda büyük başarı elde etti. (Bu konuda) gelecekte Türkiye İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulayacağımız planlarımız var."

Türkiye göç dosyasında kapsamlı bir deneyime sahip

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin çeşitli alanlarda eğitimi konusunda Türkiye'nin tecrübesinden yararlandıklarını kaydeden Trablusi sözlerini şöyle tamamladı:

"Yakın zamanda Türkiye ve Libya arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. (2024'te) Türkiye'yi ziyaret ettim ve İçişleri Bakanı ile görüştüm. Türkiye İçişleri Bakanı da yakın zamanda Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu çok önemli bir ziyaretti.

Daha önce zikrettiğim gibi, Türkiye'nin uzmanlığından faydalanmak amacıyla hem Libya içinde hem Türkiye'de (Libya İçişleri Bakanlığı personeline) resmi eğitimlerin hazırlanması ve desteklenmesi konusunda koordinasyon sağlandı. Türkiye geniş sınırları sahip olması nedeniyle göç dosyasında kapsamlı bir deneyime sahip."

Libya ve Türkiye arasında 23 Ekim 2024'te Kolluk Mutabakat Muhtırası imzalanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, 24 Kasım'da Libya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İçişleri Bakanı Trablusi ile bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek eğitim uzmanı Saratlı'dan yasaklı ırklara ilişkin uyarı
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Libya İçişleri Bakanı, Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi

Libya İçişleri Bakanı, Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi

Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu

Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor

Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek
Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti

Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet