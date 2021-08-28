Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad, TCG Gediz'i ziyaret etti
Ankara
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet, Libya açıklarında bulunan TCG Gediz'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının, Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Haddad ve beraberindeki heyetin, 24 Ağustos 2021'de Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gediz'i ziyaret ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.