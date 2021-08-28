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Dünya

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad, TCG Gediz'i ziyaret etti

Barış Gündoğan   | 28.08.2021
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad, TCG Gediz'i ziyaret etti

Ankara

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet, Libya açıklarında bulunan TCG Gediz'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Haddad ve beraberindeki heyetin, 24 Ağustos 2021'de Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gediz'i ziyaret ettiği belirtildi.

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