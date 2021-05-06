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Dünya, Libya

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti.

Mücahit Aydemir   | 06.05.2021
Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu

Trablus

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

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