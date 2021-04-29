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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu söyledi

Konsey Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Halid el-Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi ile başkent Trablus'taki Konsey Merkezinde görüştü.

Hamdi Yıldız   | 29.04.2021
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu söyledi

Trablus

Mişri görüşmede, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu, bunun aynı zamanda ülkede yeni bir diktatörün çıkmamasını garanti altına alacak sembolik önemi bulunduğunu vurguladı.

Libya-İtalya ilişkilerinin önemine değinen Mişri, tüm ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mişri, Uluslararası Trablus Havaalanı ve ülkenin doğusu ile batısını bağlayan karayolu inşasındaki çalışmaları duran İtalyan şirketlerinin yeniden işlerine dönmesinin önemine işaret etti.

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