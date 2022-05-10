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Dünya, Libya

Libya’daki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetine destek için Sirte'de toplanacak

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM), Fethi Başağa hükümetine destek verme amacıyla Sirte'de oturum düzenleneceğini duyurdu.

Ebu Bekir Aşkın   | 10.05.2022
Libya’daki Temsilciler Meclisi, Başağa hükümetine destek için Sirte'de toplanacak

Trablus

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM'nin resmi Facebook hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yaptı.

Tobruk'taki meclis oturumunun ardından konuşan Buleyhık, "TM, hükümetin Sirte kentinden çalışmalara başlamasını desteklemek üzere önümüzdeki dönemde bir oturum düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

Buleyhık, Sirte'deki oturumun ne zaman düzenleneceğine ilişkin ise detaylı bilgi paylaşmadı.

TM tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Başağa, Trablus'taki Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetiyle anlaşmazlık halinde, kendi yönetimindeki hükümetin görevini Sirte'den yürüteceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

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