Dolar
34.14
Euro
37.79
Altın
2,659.11
ETH/USDT
2,316.70
BTC/USDT
60,120.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü Resepsiyonu’nda konuşuyor
logo
Dünya

Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı

Libya’da ülkenin doğusu ve batısındaki siyasi aktörlerin Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşmasının ardından "mücbir sebep" ilan edilen petrol sahaları ve limanlar açıldı.

Muhammed Semiz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı

Trablus

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Merkez Bankası anlaşmazlığı döneminde kapatıldığını açıkladığı petrol sahaları ve limanların açıldığını duyurdu.

TM'nin atadığı Başbakan Hammad, mücbir sebep halinin kaldırılmasının, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin Libya Merkez Bankasına yeni yönetim atanmasıyla sonuçlanan çabalarının desteklenmesi çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Hammad, Merkez Bankası yöneticileri konusundaki anlaşmazlığın ardından 26 Ağustos'ta petrol sahalarında "mücbir sebep" ilan etmiş, ardından bazı petrol sahaları kapanmıştı.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini bildirmişti.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül’de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Temsilciler Meclisinde 30 Eylül’de yapılan oturumda, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa Belkasım’ın, yardımcı olarak da Meri Berasi’nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verilmişti.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planına ilişkin paylaşım
Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi
Merkezi Saklama Kuruluşları Dünya Forumu Başkanı Medeu: Türkiye ile mutabakat zaptı imzaladık
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı

Benzer haberler

Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı

Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı

Libyalı uzmanlar, Merkez Bankası krizinin çözümüyle uluslararası bankaların işlemleri başlatmasını umuyor

BM ve Arap Birliği, Libyalı tarafların Merkez Bankası konusunda anlaşmasından memnun

Libya'daki Temsilciler Meclisi, üzerinde anlaşmaya varılan Merkez Bankası yönetimini onayladı

Libya'daki Temsilciler Meclisi, üzerinde anlaşmaya varılan Merkez Bankası yönetimini onayladı
Libya'daki taraflar BM arabuluculuğunda Merkez Bankasının yönetimi konusunda anlaşma imzaladı

Libya'daki taraflar BM arabuluculuğunda Merkez Bankasının yönetimi konusunda anlaşma imzaladı
BM, Libyalı tarafların Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaştığını duyurdu

BM, Libyalı tarafların Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaştığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet