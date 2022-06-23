Libya Başkanlık Konseyi ulusal uzlaşı için stratejik vizyon çalışması başlattıklarını açıkladı

Trablus
Menfi, iki yardımcısı Musa el-Kuni ve Abdullah el-Lafi ile başkent Trablus'ta stratejik vizyonun çerçevesini ilan etmek için düzenlenen törene katıldı.
Burada konuşma yapan Menfi, "Siyasi krizin büyüdüğü ülkemizde, ulusal uzlaşı projesi için stratejik bir vizyon başlattığımızı duyuruyoruz." dedi.
Libya'nın kendisini dış müdahale çemberinden çıkaracak ulusal çabalara ihtiyacı olduğunu belirten Menfi, Libyalıların uzlaşma zamanının geldiğini kaydetti. Menfi, dünyadaki pek çok halkın ayrılık ve bölünme sıkıntıları çektiğini ancak irade, azim, affedici olma, hoşgörü ve uzlaşı yoluyla bunların üstesinden geldiğini ve yeniden ayağa kalktığını söyledi.
Öte yandan törende ses kaydı yayınlanan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih de "bu tarihsel aşamada, anlaşmazlıkları geride bırakmayı kavga ve çatışmalardan vazgeçmeyi istediklerini aktardı.
Libya'nın güvenliği için kendi aralarında feragat etmeleri gerektiğini kaydeden Salih, güvenlik ve emniyeti güvence altına alan ve geçmişteki çatışmalara son veren gerçek bir ulusal uzlaşıya ulaşmayı temenni ettiklerini dile getirdi.
Salih uzlaşının, vatanı inşa etmede, istikrarını ve kalkınmasını sağlamada temel bir dayanak olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında belirlenen yol haritasında geçiş süreci yönetiminin görev süresi 18 ay olarak öngörülmüştü.
Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, daha önceki açıklamalarında görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.
Libya Ulusal Birlik Hükumeti: Geçiş süreci seçimlerin gerçekleşmesiyle biter
Libya Ulusal Birlik Hükumeti, Cenevre Anlaşması'na göre ülkedeki geçiş sürecinin seçimlerin gerçekleşmesiyle biteceğini açıkladı.
Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız'ın Libya Ulusal Birlik Hükumeti ve Siyasi Diyalog Forumu'yla ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusla Birlik Hükumeti ve Cenevre'de imzalanan Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasıyla ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarını şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.
Sözcü Hafız'ın ifadelerinin "Libya'nın içişlerine müdahale ve ülkenin egemenliğine yönelik ihlal" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Siyasi süreç Libyalıların tek başına sahip olduğu ulusal bir haktır. Başka bir ülke, ulusal siyasi süreçlerimizin başlama ve bitme tarihlerini belirleyemez." denildi.
Cenevre Anlaşması'nın Libya'daki geçiş döneminin gerçekleşecek seçimlerle sonuçlanacağını teyit ettiği hatırlatılan açıklamada, bu süreçle ilgili açıklamaların Libya'nın güven ve istikrarına karşı tehlikeli etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.
Libya'nın yönetimi ve gençleriyle kaderini belirlemeye kadir bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki siyasi süreçle ilgili 22 Haziran tarihini bir malzeme olarak kullanılmaması yönündeki uyarısı takdir edildi.
Açıklamada ayrıca, Mısır-Libya arasındaki Sellum Sınır Kapısı'nda Libya vatandaşlarının kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetlerle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın takipçisi oldukları da kaydedildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız, yaptığı açıklamada Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Libya hükumetinin süresini doldurduğuna dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda onaylanan yol haritası ve Ulusal Birlik Hükumetinin görev süresinin dolmasının ardından bazı tarafların, dikkatleri başka yöne çekmek için yanlış açıklamalarla uğraşmaya çalışması şaşırtıcı değil."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.