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Dünya, Libya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye ile ülkesi arasındaki köklü tarihi ilişkilerin olduğunu belirterek, Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 13.06.2021
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı

Libyan

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, basın ofisinden yapılan açıklamada, dün ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle başkent Trablus'ta bir araya gelen Menfi'nin, görüşmede, Türkiye ile ülkesi arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine dikkati çektiği kaydedildi.

Menfi'nin Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu da vurguladığı belirtilen açıklamada, ayrıca Menfi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, Libya'nın birlik ve istikrarına destek verdiğini söylediği aktarıldı.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile yaptığı görüşmelerin ardından dün ülkeden ayrılmıştı.

Yapılan görüşmelere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.

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