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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe: Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yolun olmadığını belirtti.

Mehmet Nuri Uçar   | 03.05.2022
Libya Başbakanı Dibeybe: Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok

Trablus

Dibeybe, Facebook'ta resmi hesap "Hükümetimiz" platformu tarafından yayınlanan bir videoda, Misrata Belediye Meclisi'nde bir dizi kent temsilcisi ve siyasilerin katılımıyla düzenlenen bir bayramlaşma programı sırasında açıklamalarda bulundu.

Parlamento seçimlerinin kolay ve yasalarının yürürlükte olduğunu ifade eden Dibeybe, tüm engellemelere rağmen seçimlere gidileceğini söyledi.

Dibeybe, "Savaş yok, kavga yok.. Hükümetimiz yoksulun ve dar gelirlinin yanında oldu. Yoksullara destek olmaya devam edeceğiz. Emeklilere yapılan zamlar bayramdan sonra ödenecek, elektrik sıkıntısı da iyileşmeye doğru gidiyor. Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Misrata halkından seçimlerin düzenlenmesi için destek talebinde bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu tarafından (UNSMIL) Ramazan bayramı münasebetiyle yapılan açıklamada, Libyalıları farklılıkları bir kenara bırakıp yeniden birleşmeye çağırdı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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