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Dünya

Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

Letonya ve Hollanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu.

Mehmet Alaca   | 21.09.2022
Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

Ankara

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini istedi.

Rinkevics, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin kısmi seferberliğini ve ilhakını duyurdu. Onun şantajına boyun eğmemeli ve Ukrayna'yı elimizden geldiğince desteklemeliyiz" dedi.

Rinkevics, Rusya'nın bugün Avrupa ve dünya barışı için "geçen yüzyıldaki Nazi Almanyası kadar tehlikeli olduğunu" belirtti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yaptığı açıklamada, Putin'in kısmi seferberlik ilanının "panik işareti" olduğunu söyledi.

Hollanda yayın kuruluşu NOS'un aktardığına göre, Rutte, "Macaristan büyüklüğünde bir alan halen Ruslar tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullanarak Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Putin, devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullanmıştı.

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