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Dünya

Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına gülerek cevap verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruyu gülerek cevapladı.

Mustafa Deveci  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına gülerek cevap verdi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Antalya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları, Lavrov'a gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, suali gülerek geçiştirdi.

Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

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