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Dünya

Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz

Dmitri Chirciu   | 17.02.2022
Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz." açıklamasında bulundu.

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