Dolar
43.63
Euro
51.93
Altın
5,027.96
ETH/USDT
2,002.00
BTC/USDT
68,446.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Laricani: Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Amerikan tarafının, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.

Ahmet Dursun  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Laricani: Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen müzakere sürecinin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olduğunu ve Amerikan tarafının, görüşmelerin yalnızca nükleer meseleyle ilgili olması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.

Laricani, Umman'daki ziyareti sırasında Umman televizyonuna ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerin yalnızca nükleer meseleye odaklandığını ve diğer konularda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Laricani, "Bu çerçevede, görüşmelerin odak noktası nükleer meseledir ve Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer konularda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu nedenle, görüşmelerin çerçevesi nükleer meseleye odaklanmıştır." dedi.

Müzakerelerin başarılı olabileceğini kaydeden Laricani, "Bana göre bu sorun çözülebilir. Amerikalıların endişesi İran'ın nükleer silah edinme yolunda ilerlememesi ise bu çözülebilir ancak bunun ötesindeki konular müzakerelere dahil edilirse süreç zorluklarla karşılaşır." ifadelerini kullandı.

Laricani, "Şu anda Amerikan tarafı daha gerçekçi düşünüyor. Geçmişte askeri ve füze konularını nükleer dosyayla ilişkilendiriyorlardı ancak şimdi sadece nükleer konudan bahsediyorlar ki bu rasyonel bir yaklaşım. Askeri konuların nükleer dosyayla hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İsrail'in görüşlerinin müzakere yolunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Laricani, bu durumun nihayetinde ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinin ve söylemlerinin "diplomasiyi krize dönüştürme riski taşıdığına" dikkati çekti.

Laricani, müzakerelerin başarılı olması halinde ABD ile farklı konularda da görüşmeler yapabileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
Erzurum, Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Laricani: Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır

Laricani: Amerikan tarafı görüşmelerin nükleer mesele etrafında yürütülmesi gerektiği sonucuna varmıştır

İran'a askeri müdahale İsrail'in dayatması mı?

ABD-İran nükleer müzakereleri sürerken AB'den "diplomasi ve müzakere" vurgusu

Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını iddia etti

Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını iddia etti
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
MKE'nin ürettiği KBRN teçhizatları, Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor

MKE'nin ürettiği KBRN teçhizatları, Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet