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Dünya

Kuzey Kore'den, Güney'e ve ABD'ye tatbikatlar durmazsa güvenlik sorunuyla karşılaşacakları uyarısı

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'yi ortak askeri tatbikatları durdurmazlarsa "benzeri görülmemiş" güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.07.2022
Kuzey Kore'den, Güney'e ve ABD'ye tatbikatlar durmazsa güvenlik sorunuyla karşılaşacakları uyarısı

Ankara

Güney Kore ve ABD'nin yaklaşan yaz eğitimleri öncesinde, Kuzey Kore yetkilileri, tatbikatları "düşmanca askeri baskı kampanyaları" olarak niteleyerek iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağını belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün genel müdür yardımcısı Choe Jin, Associated Press'e verdiği demeçte, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri çatışmayı seçerlerse, güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Choe, iki ülkenin bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.

ABD ve Güney Koreli yetkilileri, gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak konusunda komplo kurmakla suçlayan Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde aynı şekilde muamele göreceğini unutmamalı." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ülkeyi savunmak için gereken meşru tatbikatlar olduğunu kaydeden Choe, son ABD ve Güney Kore füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.

ABD ve Güney Kore yetkilileri, yaz tatbikatlarının ayrıntılarını açıklamadı.

Ancak Güney Koreli yetkililer, tatbikatların mevcut simülasyonlu bilgisayar tatbikatlarının yanı sıra 2018'den bu yana ilk kez saha eğitimini içereceğini söyledi.

Kuzey Kore, NATO Zirvesi'ndeki 3'lü zirveye tepki göstermişti

Kuzey Kore, 3 Temmuz'da Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki göstermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği, sert şekilde kınanmıştı.

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