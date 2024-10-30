Kuzey Kore ve Rusya 18 yıl aradan sonra ilk kez ortak bilişim fuarı düzenliyor
Kuzey Kore ve Rusya arasında 18 yıl sonra ilk kez düzenlenen ortak bilişim fuarı, dün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da başladı.
Ankara
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 18 yıl sonra ilk kez düzenlenen ve dijital gelişime odaklanan fuarda, her iki ülkeden eğitim kurumları, araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından geliştirilen en yeni Bilişim teknolojileri ürünleri ve bilimsel başarılar sergileniyor.
Kuzey Kore Bilişim Endüstrisi Bakanı Ju Yong-il'nin açılış konuşmasını yaptığı fuara, Rusya'nın dijital kalkınma, iletişim ve kitle iletişim araçlarından sorumlu bakan yardımcısı Andrei Zarenin'in başkanlığındaki bir Rus heyeti katıldı.
Fuar süresince bilgi teknolojileri ve dijital gelişmeler konusunda çeşitli konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.
Kuzey Kore birlikleri Rusya-Ukrayna savaşının ön saflarına konuşlandırılmış olabilir
Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Kuzey Kore birliklerinden oluşan bir öncü ekibin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ön saflarına konuşlandırılmış olabileceğini" bildirdi.
Kuzey Koreli askerlerin cephede öldüğüne dair iddiaları destekleyecek bilgiye sahip olunmadığını belirten DIA, Kuzey Kore'nin Rusya'dan, artan askeri işbirliğinin bir parçası olarak konvansiyonel silahlarını modernize etmek için destek istemesinin beklendiğini aktardı.
DIA ayrıca, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer deneme sahasında bir test için hazırlıklarını tamamladığını kaydetmesi ardından, Pyongyang'ın muhtemelen kıtalararası uzun menzilli bir balistik füzenin fırlatılması için hazırlıklarını tamamlamış göründüğünü ve ihtimalen ABD başkanlık seçimleri sırasında test atışları yapacağını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.