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Dünya

Kuzey Kore uzun sürenin ardından ülkeye turist kabul etti

Kuzey Kore'yi geçen hafta ziyaret eden bir grup turist, geçen yıl ülkeye giden 100 Rus dışında beş yıl içinde ülkeye giriş yapan ilk yabancı turist kafilesi oldu.

Irmak Akcan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Kuzey Kore uzun sürenin ardından ülkeye turist kabul etti

Ankara

Çin'in başkenti Pekin merkezli seyahat şirketi "Koryo Tours", 13 turist için 20-24 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore'nin özel ekonomik bölgesinin bulunduğu kuzeydoğu sınır kenti Rason'a, beş günlük gezi düzenlediğini açıkladı.

Koryo Tours Genel Müdürü Simon Cockerell; İngiltere, Kanada, Yunanistan, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya, Avusturya, Avustralya ve İtalya'dan gelen yolcuların, Kuzey Kore'ye Çin'den kara yoluyla geçtiklerini söyledi.

Turistlerin Rason'da fabrikaları, mağazaları, okulları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim Il Sung ve babası Kim Jong Il'in heykellerini ziyaret ettiklerini belirten Cockerell, "Ocak 2020'den bu yana ülke tüm yabancı turistlere kapalı. Kuzey Kore'nin en kuzeyindeki Rason bölgesinde nihayet bir açıklık bulduğumuz için mutluyuz." dedi.

Kuzey Kore, Şubat 2024'te yaklaşık 100 Rus turisti ülkeye kabul etmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Rusya'nın resmi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2024 yılı boyunca toplam 880 Rus turistin Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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