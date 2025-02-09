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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den, nükleer silahlanma kapasitesinin geliştirilmesi çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünyadaki krizlerin arkasında ABD'nin olduğunu savunarak ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dilara Karataş  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kuzey Kore lideri Kim'den, nükleer silahlanma kapasitesinin geliştirilmesi çağrısı

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ordunun kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak için Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Kim, yaptığı konuşmada, ABD'yi dünya genelindeki farklı bölgelerde jeopolitik krizlere yol açmakla suçladı.

Bölgede gereksiz gerilim çıkmasını istemediklerini belirten Kim, yeni bir savaşın çıkmasını engellemek ve bölgede güvenliği sağlamak için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.

Kim, ABD'nin Kore Yarımadası'na konuşlandırdığı nükleer varlıkların bölgede dengesizliğe yol açtığını savunarak ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret ederek, ülke güvenliği, çıkarları ve gelişimi için nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin elzem olduğunu söylemişti.

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